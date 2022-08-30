Uyuşturucu satıcısının evinden, araç anahtarı görünümlü terazi çıktı 

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde gözaltına alınan uyuşturucu satıcısının evinde yapılan aramada araç anahtarı görünümlü terazi, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde yaşayan İ.E.´nin evine baskın düzenledi. Yapılan aramada 265 gram metamfetamin, 8 kilo 700 gram esrar, 25 gram kenevir tohumu, 10 kök kenevir bitkisi, 23 skunk, 1 hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen 1 araç anahtarı görünümlü hassas terazi dikkat çekti. Anahtarın üzerindeki tuşları gösteren kaplamanın kaldırılmasıyla ortaya çıkan tartının, 200 grama kadar ölçüm yaptığı görüldü. İ.E. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-08-30 20:44:11
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