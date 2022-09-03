Korkulukların kaynağını yaparken dere yatağına düştü

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Ramazan Sıktaş, dere yatağının çevresindeki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybedip 4 metreden düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Akyazı'nın Pazarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama ustası Ramazan Sıktaş, dere yatağının etrafındaki korkulukların kaynağını yaparken dengesini kaybederek aşağı düştü. Haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye geldi. 4 metre yükseklikten düşen Sıktaş´ı kurtarmak için itfaiye ekipleri merdivenle yanına indi. Sedyeye konulan Sıktaş, yukarı çıkarıldı. Ramazan Sıktaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Jandarma, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK
2022-09-03 15:10:25
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