Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde Emrullah B. (30), boşanmak isteyen eşi Şeyma B.´yi (25) boynundan, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Camili Mahallesi´nde bulunan Sakarya Adliyesi´nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.´ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.´yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.´yi etkisiz hale getirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Şeyma B., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Emrullah B.´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2022-09-07 13:05:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.