Boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde Emrullah B. (30), boşanmak isteyen eşi Şeyma B.´yi (25) boynundan, göğsünden ve bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, 15 Temmuz Camili Mahallesi´nde bulunan Sakarya Adliyesi´nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen eşi Şeyma B.´ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.´yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.´yi etkisiz hale getirirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Şeyma B., tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirilen Emrullah B.´yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-09-07 13:05:59



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