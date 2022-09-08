Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)- SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, boşanmak isteyen eşini sokak ortasında 3 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Emrullah B. (30), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah 15 Temmuz Camili Mahallesi´nde Sakarya Adliyesi´nin karşısındaki kafelerin önünde meydana geldi. Emrullah B., kendisinden boşanmak isteyen, 2 çocuğunun annesi Şeyma B.´ye bıçakla saldırdı. Emrullah B., kaçmaya çalışan Şeyma B.´yi yakalayarak boynundan, göğsünden ve bacağından bıçakladı. Çevre bulunanlar, Emrullah B.'yi etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan Şeyma B., kaldırıldığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde ameliyat geçirdi. Yoğun bakım servisine alınan Şeyma B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Emrullah B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-09-08 11:36:33



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