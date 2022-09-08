Boşanmak isteyen eşini bıçaklayan koca adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Emrullah B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-09-08 17:13:52



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