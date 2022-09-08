70 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 70 kilo esrar, 900 kök kenevir ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bahçede kenevir yetiştiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Maden Mahallesi'ndeki ev ve bahçede narkotik köpekleri ile yapılan aramada, 70 kilo esrar, 2 kilo kenevir tohumu, 900 kök kenevir, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B., N.B. ve M.D. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ticareti, yasadışı kenevir tohumu, silah mühimmat kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı İsa ÇİÇEK

2022-09-08 17:33:35



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