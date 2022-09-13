Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (2)



`BAYRAĞIMIZ VE VATANIMIZ TARTIŞMASIZ´

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Herkesin yaşam tarzına, inancına saygı göstermenin temel görev olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İlk kültürü anneden, babadan, aileden, kardeşlerden; biraz daha büyürüz mahalle, akrabalar sonra yaşadığımız kentten sonra Türkiye'den ve eğer eğitimimizde artırırsak dünyadan da kendi kültürümüze katkı yaparız. Bizi toplumda saygın kılan bu kültürdür. Elbette ki manavların kendilerine özgü yemekleri, fıkraları, hikayeleri var dolayısıyla tarihleri var. Bütün bunlara baktığınız zaman bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin temel zenginliklerinden biridir. Bugün Türkiye'yi gezdiğinizde, ben politikacı olarak çok gezerim, gezdiğiniz her köyde yemek adetlerinin, değiştiğini oyun havalarının değiştiğini görürsünüz. Bu olağanüstü bir zenginlik ve biz bu zenginliği unutturmamak zorundayız. Kendi kültürümüzü yaşattığımız zaman çocuklarımıza o kültürü öğrettiğimiz zaman Türkiye'nin zenginliği olarak yazılacaktır" dedi.

Kültürlerin zenginlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaman zaman belli güçler kültürlerimizi çatışma alanı olarak ortaya koyabilirler. Bizler bu zengin kültürü unutup kültür anlayışıyla kavga edebiliriz. Bundan Türkiye'nin süratle çıkması lazım, kucaklaşmamız lazım. Kültürler zenginliğimizdir ve her yaşam tarzına saygı duymak zorundayız. Kimlik, yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaset doğru değil. Herkesin yaşam tarzı, inancına saygı göstermek bizim temel görevimiz olmalıdır. Zaten siyasetçi eğer kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorsa toplumu ayrıştırıyor ve toplumu bölüyordur. Kültür bizim kültürümüz, insanlar bizim insanımız. Vatanı ve bayrağı ile sorunu olmadığı sürece bir daha altını çizeyim, bizim iki kırmızı çizgimiz vardır; bayrağımız ve vatanımız tartışmasızdır. Onun içinde herkesin görüşü var benim başımızın üstüne. Bayrağımızın altında özgürce karnımızı doyurmak yaşamak ve dünyaya sesimizi duyurmak isteriz."

Konuşmaların ardından sahnenin önüne bir kazan keşkek getirildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, keşkeği karıştırdı. Ardından Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen keşkekten yedi. Kılıçdaroğlu daha sonra da derneğin bahçesinde güvercinleri gökyüzüne bıraktı.DHA-Politika Türkiye-Sakarya Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-09-13 13:50:36



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