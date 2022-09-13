Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin bir şekilde sağlanması lazım (3)



'TAMAMI SAFSATA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi. 6 liderin bir arada olduğunu, hiçbirinin özel beklentisi olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "6 lider bir aradayız. Her birimizin ayrı partili olduğumuzu sizler de biliyorsunuz. Demokrasi konusunda, Türkiye'nin huzuru konusunda, Türkiye'nin üretmesi konusunda anlaştık. Adalet, demokrasi konusunda anlaştık. Herkesin kimliği, dini inançları konusunda anlaştık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız ve o saatler bir saat gibi çalışacak ama zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. Bundan emin olmanızı isterim. Hiçbirimizin özel bir beklentisi ve amacı yok. Amaç Türkiye'yi büyütmek, bu ülkeye huzur getirmek. Zaman zaman sorarlar, 'Altında başka parti, üstünde başka parti, gizli bir parti var mı' diye. Bunların tamamı safsatadan ibarettir. Her birimiz oradayız. Beraber birlikteyiz. Mücadeleyse birlikte ediyoruz. Neyi, nasıl yapacağımızı yazıyor, çiziyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz memleketimizi seviyoruz ve memleketimizde huzurumuz olmasını istiyoruz. Bu mücadelenin ekonomik gelişmişlikle taçlanması lazım. Biz ekonomiyle ekonomik büyümeyle bağımsızlığımızı taçlandırmak zorundayız" diye konuştu.

'BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ SORGULANAMAZ'

Sakarya'da tank palet fabrikasında 5 model tank üretildiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"20 milyar dolarlık yatırımdır tank palet, büyük bir üretim üstüdür. O tank palet fabrikasında 5 model tank ürettik. Deneme atışları yapıldı. Başarılı oldu. Deneme Ankara'da yapıldı. Tank ürettik ya birisinin hoşuna gitmedi. Ethem Sancak'a verdi. Ethem Sancak tank üretir mi? hayatında belki tank görmemiştir. Yaparım ama param yok. Paran nerede? Katar'da. Buradan açık ve net söylüyorum; 1 hafta içinde Allah nasip eder iktidar olduğumuzda o tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza aynen iade edeceğim. Eğer en önemli merkezinizi, savunma sanayi açısından en önemli fabrikanızı bu hale getirirseniz bunun vatanseverlikle ilgisi yoktur. 5 model üretmişler hatta tank motoru fabrikası kurmak için de ayrı bir şirket kuruldu. O da yapıldı. Alacağız ve iade edeceğiz. Yeter mi? Hayır. Dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu. Bizim askeri hastanelerimiz yok. 15 Temmuz'dan sonra hepsini aldılar. GATA'yı da aldılar. O nedenle yaralanan askerlerimiz Ankara'ya yetişinceye kadar çoğu şehit oluyor. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda GATA'yı ve askeri hastaneleri alacağız. Şimdi soru şu; şimdi kim milliyetçi, kim vatansever? Tank palet fabrikasına sahip çıkan mı, askeri hastanelere kendi ordusuna sahip çıkan mı milliyetçidir? Evet biziz milliyetçi, bizim milliyetçiliğimiz sorgulanamaz. Milliyetçiliğimizi sorgulayacak olursanız Akdeniz sularına CHP'nin milliyetçiliğini yazacağız."

'EYT'LİLER, HİÇ MERAKLANMAYIN'

EYT sorununu ısrarla dile getirdiğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "EYT'liler hiç meraklanmayın. Sizin sorununuzu ısrarla dile getirdim, yıllardır dile getiriyorum. 'Çözeceğiz' dediler, ben de bekliyorum. Bakayım nasıl çözecekler. Çözmezlerse anahtarı bize vereceksiniz. Çözeceğim, hiç kimseyi mağdur etmeden çözeceğim. Bu sözü bu kadar milletin önünde veriyorum" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Sakarya Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-09-13 15:47:28



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