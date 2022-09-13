Kılıçdaroğlu: Devletin dini adaletse adaletin de bir şekilde sağlanması lazım (4)



ESNAFI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı Çark Caddesi'nde esnafı ziyaret edip, caddede kurulan platformda halka seslendi. Kalabalığı gören Kılıçdaroğlu, "Hepinizi Silivri'ye göndereceğim korsan gösteri yapıyorsunuz" diye espri yaptı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Siyaset ahlak üzerine yapılır. Siyaset inanarak, vatandaş için yapılır. Siyaset hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği güzel bir Türkiye için yapılır. Siyaset ülkenin onuru üzerine inşa edilir. Siyaset barış için yapılır, Türkiye'nin dünyada saygınlık kazanması için yapılır. Siyasetin görevi budur. Siyasetçi de bunun için siyaset yapar. Ben diğer siyasetçiler gibi değilim. Benim saraylara ihtiyacım yok. Mütevazı halk gibi yaşarım ben. Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, balıkçısı, apartman görevlisi, emeklisi, işçisi herkes kazanacak. Kaybeden asla olmayacak. Bu ülkenin çiftçisi alın teri döküyor. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Benim hedefim, amacım bu. Bunu gerçekleştirmek için de en büyük güvencem sizsiniz" dedi.

'HALKA HESAP VEREN SİYASETÇİYE İHTİYACINIZ VAR'

Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyaç olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu ülkede barış, huzur, kalkınmayı, işsizlikle nasıl mücadele edilir göreceksiniz. Bu ülkede esnaf, çiftçi, balıkçı, taksici nasıl kazanıyor göreceksiniz. Kılıçdaroğlu gelirse, adaletsizlik yapmaz. Oy verirler vermezler ayrı. Herkesin benim başımda yeri var. Ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olanlar sizsiniz. Halka hesap veren siyasetçiye ihtiyacınız var. Bakın hepiniz vergi ödüyorsunuz, esnaf da vergi ödüyor. İktidar olacağız sizlerin oylarıyla esnafın bankalardan, esnaf kredi kooperatiflerinden aldıkları kredi faizlerini 1 hafta içerisinde sileceğim. Onlar kazanacak. Hepimiz birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı duracağım. Beraber duracağız, bir yürek duracağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sakarya Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-09-13 16:48:57



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