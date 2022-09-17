Sakarya'da motosikletli Yunus'un ağır yaralandığı kaza kamerada

TOKİ konut fiyatları ve aylık taksitler belli oldu!

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sürücüsünün dönüş yaptığı otomobil ile motosikletin çarpışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosikletli Yunus Karaçoban (25), ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Yunus Karaçoban yönetimindeki 54 AB plakalı motosiklet, Göl Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen Musa Gümüşel'in kullandığı 54 AG plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Karaçoban, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, Karaçoban'ı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anının ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-09-17 10:41:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.