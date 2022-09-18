Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı´na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Adaylar, motosikletli polisler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.
Sakarya'da yeniden düzenlenen KPSS'ye girmek için adaylar sabah erken saatlerde yola çıktı. Sınav öncesinde kentte trafik yoğunluğu oluşurken, bazı adaylar ise sınava girecekleri yerlere geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, motosikletli polisler tarafından sınav yerlerine yetiştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK
2022-09-18 12:07:27
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