Geç kalanları sınava motosikletli polisler yetiştirdi

Dört ilçe için su kesintisi uyarısı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)ADAPAZARI'nda yeniden yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı´na (KPSS) geç kalan adaylara polis ekipleri yardımcı oldu. Adaylar, motosikletli polisler tarafından sınava girecekleri okullara ulaştırıldı.

Sakarya'da yeniden düzenlenen KPSS'ye girmek için adaylar sabah erken saatlerde yola çıktı. Sınav öncesinde kentte trafik yoğunluğu oluşurken, bazı adaylar ise sınava girecekleri yerlere geç kaldı. Polisten yardım isteyen adaylar, motosikletli polisler tarafından sınav yerlerine yetiştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-09-18 12:07:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.