Sakarya'da yasa dışı silah ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı

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İsa ÇİÇEK/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi kişi jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Arifiye ilçesi Mollaköy Mahallesi'nde A.T. isimli şahsın ruhsatsız silah alım-satım işi yaptığını tespit eden jandarma ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Ev içerisinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği ve 57 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli A. T. gözaltına altına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-09-19 20:06:05



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