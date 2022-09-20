Sakarya´da uyuşturucu operasyonlarına 6 tutuklama

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 kişiden 6´sı tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 1218 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şüphelilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin n üst, araç ve evlerinde yapılan aramalarda 899 gram esrar, 239 gram bonzai, 270 gram metamfetamin , 61 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Merkez İsa ÇİÇEK
2022-09-20 11:10:22
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