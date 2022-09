Bugün nikahı kıyılacak Zeynep, dün gece kalp krizinden öldü

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya)(DHA)ADAPAZARI´nda bugün nikahı ve kına gecesi ile hafta sonu da düğünü yapılacak olan Zeynep Kurtuluş (27), dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç kızın nişanlısının babası Halil Yazıcı sosyal medyada "25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum Ahmet Can Yazıcı'nın düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah" paylaşımı yaptı.

Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Kurtuluş ile Ahmet Can Yazıcı hayatlarını birleştirme kararı aldı. Zeynep ve Ahmet Can hazırlıklarını yaparak düğün davetiyelerinde 'A'dan Z'ye bir aşk hikayesi' ifadesini kullandılar.

Bugün nikahı, akşam da kına gecesi ile hafta sonu düğünü olacak Zeynep Kurtuluş, dün gece saatlerinde bir anda fenalaştı. Ailesi hemen sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı ve yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Kurtuluş, yaşamını yitirdi. Yapılan incelemede Zeynep Kurtuluş´un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Kurtuluşun cenazesi Karakamış Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından Karakamış Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Halil Yazıcı, oğlunun mutlu günüyle ilgili davetiyeyi geçen günlerde sosyal medyada paylaşıp yakınlarını düğüne davet etmesinin ardından bugün de Zeynep Kurtuluş´un vefat haberini paylaştı. Halil Yazıcı sosyal medyada, "25 Eylül 2022 tarihinde yapılacak oğlum Ahmet Can Yazıcı'nın düğün merasimi iptal olmuştur. Gelinim Zeynep Kurtuluş Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun inşallah" paylaşım yaparak duyurdu. (DHA)

