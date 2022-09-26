Sakarya'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA'da polis ekiplerince 19-25 Eylül'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Kent genelinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19-25 Eylül'de uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik dron destekli operasyon yaptı. Bu kapsamda 103 şüphelinin ev ve iş yerleri arandı. Yapılan aramalarda 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ecstasy, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-09-26 17:44:24



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