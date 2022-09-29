Okulda fenalaşan Ali Naser, hastanede öldü

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İsa ÇİÇEK/ ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bulunan Ekrem Oba İlkokulunda fenalaşan yabancı uyruklu öğrenci Ali Naser (14), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ekrem Oba İlkokulunda meydana geldi. Ali Naser isimli yabancı uyruklu öğrenci, bir anda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen çocuk için okula hemen sağlık ekipleri istendi. İhbar üzerine okula sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, hayata döndürüldü. Kalbi tekrar çalıştırılan çocuk Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ali Naser, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da acı haberi alır almaz hastaneye giderek, acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

Talihsiz çocuğun kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye İsa ÇİÇEK

2022-09-29 21:43:49



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