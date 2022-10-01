Sakarya'da MİT destekli DEAŞ operasyonu; 2 tutuklama 

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İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA Emniyet Müdürlüğü´nün, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak, Suriye´de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri, ülkeye kaçak olarak girdikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya İsa ÇİÇEK

2022-10-01 21:13:52



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