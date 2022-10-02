Minareden düşen işçi öldü 

Levent KIZILASLAN/SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde cami minaresinde tadilat yapan Embiya Demirci (35), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.
Olay öğle saatlerinde, Karasu Kurudere Mahallesi´nde meydana geldi. Embiya Demirci tadilat için caminin minaresine çıktı. Dengesini kaybeden Embiya Demirci, metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Embiya Demirci´nin hayatını kaybettiğini belirledi. Demirci´nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Levent KIZILASLAN
2022-10-02 18:27:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.