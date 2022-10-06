Jandarma baskın yaptı, tavan arasından 11 kilo esrar çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği operasyonda; tavan arasında 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Yarıca Mahallesi'ndeki eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, tavan arasında kurumaya bırakılan 11 kilo esrar ile bahçede ekili 13 kök kenevir ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK

2022-10-06 17:30:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.