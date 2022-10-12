Sevgilisine kızıp sokakta pompalı tüfekle ateş etti



İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA) SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen T.T., sokak ortasında pompalı tüfekle hava ateş etti. Polislerin etrafını sardığı T.T., bir anlık dalgınlığından yararlanılarak yakalandı.

Adapazarı'nın Adnan Menderes Caddesi Ulu Sokak'ta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, üstü çıplak şekilde elindeki pompalı tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi geldi. Polisler çelik yelek giyerek, elinde pompalı tüfek olan kişinin yanına yaklaştı. Özel hareket polisleri de destek verirken, T.T. ile görüşüldü. Bu sırada T.T'nin bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler, yakalayarak gözaltına aldı. T.T. emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-10-12 17:21:11



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