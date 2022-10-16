Kadını eşinden kurtarmak isterken şehit düşen polis için tören (2) 

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TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit polis memuru Sami Altıntaş´ın cenazesi Bursa´dan memleketi Sakarya´nın Adapazarı ilçesine getirildi. Adapazarı Göktepe Mahallesi Merkez Camii´nde Sami Altıntaş'ın babası, annesi, eşi ve 2 kızı taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, belediye başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Sami Altıntaş'ın tabutuna meslektaşları omuz verdi. Şehit polis Altıntaş'ın cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İsa ÇİÇEK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı İsa ÇİÇEK

2022-10-16 16:56:13



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