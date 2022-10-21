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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul yıllar içerisinde ülkemize ve dünyamıza kazandırılacaktır 

DHA

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul yıllar içerisinde ülkemize ve dünyamıza kazandırılacaktır 


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul´un küresel lojistik hareketteki ihtiyaçtan doğduğunu belirterek, "Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri bu. Birkaç yılda bitecek bir şey değil. Projelerimiz tamamlandı, önümüzdeki yıllarda kanalın ana güzergahına, ana inşaatına da başlanacak ve yıllar içerisinde bu proje ülkemize ve dünyamıza kazandırılacaktır" dedi. 
Sakarya'da düzenlenen `İlk Oyum AK Partiye, İlk Oyum Erdoğan'a´ temalı gençlik buluşmasına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maltepe Park'ta gençlerle buluştu. Muhalefeti eleştiren Bakan Karaismailoğlu, "Bir taraftan vatandaşımıza, milletimize olan yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi arttırırken bir taraftan da muhalefetin yalanlarıyla da mücadele ediyoruz. Ama bizi milletimize hizmet noktasında kimse alıkoyamaz. Onların o vizyonsuzluğuyla bir taraftan uğraşırken bit taraftan yatırımlarımızı aksatmıyoruz" dedi. 
`KANAL İSTANBUL KÜRESEL LOJİSTİK HAREKETTEKİ İHTİYAÇTAN DOĞDU´ 
Bir gencin, `Kanal İstanbul'un avantaj ve dezavantajları ne olur?´ sorusunu Bakan Karaismailoğlu, "Boğazdaki sirkülasyon nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. O yüzden mutlaka bu ticari tıkanıklıkların önünü açabilmek için yatırımlar yapmak gerekiyor. Kanal İstanbul da tamamen bu küresel lojistik hareketteki ihtiyaçtan doğdu. Aynı şekilde Kanal İstanbul da gelişen, büyüyen dünya ticaret hacmindeki soluklanmaya ve İstanbul Boğazı'ndaki o tehlikeleri ortadan kaldırmak için alternatif bir su yolu olarak projelendirdik. Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri bu. Birkaç yılda bitecek bir şey değil. Projelerimiz tamamlandı, önümüzdeki yıllarda kanalın ana güzergahına, ana inşaatına da başlanacak ve yıllar içerisinde bu proje ülkemize ve dünyamıza kazandırılacaktır" diye konuştu. 
Bakan Karaismailoğlu yaşanabilecek kazalara dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
"Yoksa İstanbul Boğazı'nda bugün geçen yüklerin yüzde 30'undan fazlası tehlikeli madde taşıyan tankerler. Allah göstermesin o gün orada yaşanacak bir kaza bela affedilecek bir şey değil. Yıllar önce yaşadığımız onlarca kişinin öldüğü, onlarca gün yanan gemiler, tankerlerin haberleri bizim hafızamızdan kaybolmadı. İstanbul Boğazı'ndaki o trafik hareketliliğini biz karşılıyoruz. Orada yaşadığımız sıkıntıları, oradaki herhangi bir kaza olmaması için aldığımız tedbirleri biz biliyoruz. Bu tedbirleri önümüzdeki yıllarda çok artacak. Artan trafik hacimlerinde daha da fazla yük binecek. İstanbul Kanalı'nda ticareti kapatmayacağız ama oradaki yoğunluğu azaltıp önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek o tıkanıklığı ortadan kaldırmak için Kanal İstanbul'u da alternatif bir su yolu olarak yapacağız."  
'ARTIK YALAN KONUŞANLAR BİR KERE DEĞİL, 5-6 KERE DÜŞÜNMEK ZORUNDA' 
Başka bir gencin de dezenformasyon yasası ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Bakan Karaismailoğlu, şöyle cevap verdi: 
"Maalesef özellikle sosyal medyada sorumsuzca hareket edilen bir alan oluştu. O sorumsuzca hareket edilen alanı sonuçta sorumluların eline bırakmak gerekiyor. Sonuçta bir insanın orada bir karalama kampanyası yapması, yalan konuşmanın bu kadar serbest olmaması gerekiyor. Yalanın bu kadar rahat konuşulduğu bir ülke herhalde yoktur dünyanın hiçbir yerinde. Bir taraftan iş yapıyorsunuz, bir taraftan da dezenformasyonla uğraşıyorsunuz bir taraftan da yaptığınız iş belli. Yaptığınız işin ve sonucunda vatandaşımızın, milletimizin ne kazandığı ortada ama yalan beyanla, o yalanı da utanmadan yayan bir kesim oluştu maalesef bu ülkede. Sonuçta bu sorumsuzluğun da bir bedeli olması gerekiyor. Bu kadar yapılan iyi işi bu kadar dezenforme eden bir beceri de dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Türkiye'de mahkemeler var sonuçta buna karar verecekler. Sonuçta bu bir yalansa, yalanı yapanın da söyleyenin de bir cezası olması gerekiyordu. İnşallah bu yasa çıktıktan sonra da herkes kendi işine bakacak. Ülkemizde ihtiyacı olan bir yasaydı ve bu yasa çıktı. Artık yalan konuşanlar bir kere değil, 5-6 kere düşünmek zorundalar." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sakarya / Merkez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-10-21 22:27:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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