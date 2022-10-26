Prof. Dr. Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yaşamını yitiren ilahiyatçı yazar Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun (93) cenazesi toprağa verildi.
Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesi´ndeki evinde dün akşam rahatsızlanan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, kaldırıldığı Hendek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Bugün ilçede Yeni Camii'de Prof. Dr. Cerrahoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi aile, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkı katıldı.
Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Cerrahoğlu'nun tefsir ilmine önemli katkıları olduğunu belirtti. Namazın ardından Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu Hendek Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-10-26 16:31:46
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