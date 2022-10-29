Kestane toplarken uçuruma yuvarlanıp yaralandı



İsa ÇİÇEK/ SAKARYA, (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, ormanda kestane toplarken 20 metrelik uçurumdan yuvarlanarak yaralanan Hacer Gümüş (50), AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Geyve Maksudiye Mahallesi´ndeki ormanda meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Hacer Gümüş, buluşma noktasına geri gelmedi. Bunun üzerine eşi, Hacer Gümüş'ü cep telefonundan aradı. Hacer Gümüş´ün telefonuna da ulaşamayan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Hacer Gümüş için aramakurtarma çalışması başlattı. Hacer Gümüş´ün en son görüldüğü noktadan yola çıkan ekipler, kadını bir uçurumun dibinde yaralı halde buldu. İplerle uçurumun dibine inen ekipler, Hacer Gümüş´ü düştüğü yerden çıkardı. Kestane toplarken yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanarak yaralandığı ve telefonunun şarjının bittiği için kimseyi arayamadığı öğrenilen Hacer Gümüş´ün bacağının kırıldığı belirlendi. Geyve Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Hacer Gümüş tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve İsa ÇİÇEK

2022-10-29 00:42:41



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