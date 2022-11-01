Siteden çıkarken kapının önünde yatan köpeği ezdi; o anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siteden çıkarken kapının önünde yatan köpeği ezdi; o anlar kamerada

DHA

Siteden çıkarken kapının önünde yatan köpeği ezdi; o anlar kamerada


İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, evinin bulunduğu siteden çıkan Ş.A., kapının önünde yatan sokak köpeğini otomobiliyle ezdi. Yaralanan köpek hayvanseverler tarafından Ankara'ya götürülerek tedaviye alındı. Polis merkezinde ifade veren Ş.A. köpeği görmediğini ileri sürerken, otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay önceki gün, Sapanca Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. Evinin bulunduğu siteden otomobili ile çıkan Ş.A., otomatik kapının açılmasıyla hareket ederken, kapının önünde yatan köpeği ezdi. Sürücü, köpeğin sesini duyarak dışarı çıkarken, yerde yatan köpeği gördükten sonra aracına binerek gitti. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bacaklarından yaralanan köpeğin tedavisi için harekete geçildi. Paw Guards (Pati Koruyucuları) ekibi, Ankara'dan gelerek Sapanca'dan köpeği alıp götürdü. Ankara'ya götürülen köpek, tedavi altına alındı.
Otomobilin köpeği ezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, kurumlara şikayette bulunuldu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü şikayet üzerine soruşturma başlattı. Ş.A. ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne çağırıldı. Ş.A. ifadesinde kapı açıldığında köpeği fark etmediğini, dışarıdan gelen ses üzerine araçtan inerek baktığında aracın yan tarafında yatan köpeği gördüğünü, herhangi bir kıvranma görmediği için yoluna devam ettiğini söyledi. Ş.A. hakkında idari işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2022-11-01 18:57:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da hastanede açılan stantta meme kanserine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sakarya'da hastanede açılan stantta meme kanserine ...
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB akreditasyonunu aldı
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB ...
Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan toplu açılışa ilişkin teşekkür mesajı
YEREL HABERLER Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan toplu açılışa ...
Sakarya Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri başladı
YEREL HABERLER Sakarya Ticaret Borsasında meslek komitesi ve meclis ...
MHP'li Durmaz, Sakarya'da Devlet Bahçeli Fen Lisesi Temel Atma Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER MHP'li Durmaz, Sakarya'da Devlet Bahçeli Fen Lisesi ...
Emekli kimyager Sakarya'da yetiştirdiği diş otundan cilt serumu üretti
YEREL HABERLER Emekli kimyager Sakarya'da yetiştirdiği diş otundan ...
Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç sistemiyle artırılacak
YEREL HABERLER Sakarya'nın fındığında verim tek gövdeli ağaç ...
TIR, yol kenarındaki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER TIR, yol kenarındaki kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da kamyona çarparak devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da kamyona çarparak devrilen tırdaki 1 kişi ...
Sakarya'da kasım ayında 7 tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Sakarya'da kasım ayında 7 tiyatro oyunu ...
Sakarya'da engelliler ve aileleri etkinliklerde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Sakarya'da engelliler ve aileleri etkinliklerde ...
Karasu'da giyim mağazasının deposunda çıkan yangında hasar oluştu
YEREL HABERLER Karasu'da giyim mağazasının deposunda çıkan yangında ...
GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan ...
GÜNCELLEME - Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan ...
Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
YEREL HABERLER Sakarya'da sünger fabrikasında çıkan yangına ekipler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.