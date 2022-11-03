Sakarya'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü

İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya çarptı. Kazada Nazlı ile motosikletin sürücü Şinasi Görüm, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu Büyükdere mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Şinasi Görüm idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya çarptı. Fatma Nazlı yola savrulurken, motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Fatma Nazlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Şinasi Görüm de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-11-03 14:24:46
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