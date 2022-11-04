Karşı şeride geçen otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı



İsa ÇİÇEK/ SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, otomobilin karşı şeride geçerek özel halk otobüsü ile çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sapanca Göl Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Hüsamettin Uyğur (35) yönetimindeki 54 SL 890 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Metehan Kösemen'in kullandığı 54 J 6522 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Hüsamettin Uyğur´un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan halk otobüsü şoförü Metehan Kösemen ve 4 yolcuya da ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Hüsamettin Uyğur´un cansız bedenini araçtan çıkardı.

Halk otobüsü şoförü Metehan Kösemen, "Ben güzergahımda giderken karşıdan gelen araç benim şeridime geçti. Selektör, korna yapmama rağmen çekilmedi. Altımıza girdi araç" dedi.

Polis ekipleri, kaza yerinde incelemede bulunurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK

2022-11-04 11:21:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.