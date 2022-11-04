2 kişinin öldüğü kaza kamerasında

İsa ÇİÇEK/HENDEK(Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 2 kişinin öldüğü kazada motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya (62) çarpma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 kara yolu Büyükdere mevkisinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Şinasi Görüm idaresindeki yabancı plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya çarptı. Fatma Nazlı yola savrulurken, motosiklet 100 metre sürüklendi. Kazada Nazlı ve Görüm hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaya geçidinden yolu karşısına geçmeye çalışan Fatma Nazlı'ya hızla gelen motosikletin çarptığı, kadının çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp, yola savrulduğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek İsa ÇİÇEK
2022-11-04 14:58:24
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