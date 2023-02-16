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Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın 4 ilçesi ile İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı

Sakarya merkezli uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı tutuklandı
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AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik, Adapazarı, Serdivan, Akyazı ve Karasu ilçeleri ile İstanbul'da operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 22 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda 9 kilogram sentetik kannabionid, 27 gram esrar, 10 adet ekstazi, 3 gram kokain, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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