SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Sakarya başta olmak üzere 81 ilin milletvekili kesin aday listeleri paylaşıldı. Herhangi bir karışıklık olmaması adına, aşağıdaki linkten Sakarya ve diğer tüm illerin milletvekili adaylarını öğrenebilirsiniz.

SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ