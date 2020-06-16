Sakarya Nehri'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu (2)

AA

Arkadaşlarıyla pazar günü girdiği nehirde akıntıya kapılan Gökdeniz Serbest'i (13) bulmak için Turnadere Mahallesi mevkisinde 10 araç, 2 bot ve 47 personelle sürdürülen çalışmalar üçüncü gününde de sürdü.Bu arada, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş da olay mahalline gelerek çalışmalara katıldı.AFAD ve jandarma ekipleri ile polis dalgıçlarının çalışmaları sonucu çocuğun cesedine ulaşıldı.Nehir kenarında endişeli bekleyişlerini sürdüren aile ve yakınları, acı haberle fenalaştı.Gökdeniz Serbest ve arkadaşları, pazar günü Turnadere Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Serbest kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmıştı.