Sakarya Seçim Sonuçları 2023: Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Sakarya başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Sakarya seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Sakarya Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.67 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 08:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 469.765 oyla yüzde 68.49 - Kemal Kılıçdaroğlu: 216.128 oyla yüzde 31.51 aldı.

Sakarya 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 469.765 oyla yüzde 68.49

Kemal Kılıçdaroğlu: 216.128 oyla yüzde 31.51

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 457.175 oyla yüzde 64.75 - Kemal Kılıçdaroğlu: 196.777 oyla yüzde 27.87 oy oranı elde etmişti.

