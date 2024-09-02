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        Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne GES kurulacak

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:59
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        Sakarya terminaline GES kurulacak
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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

        Başkan Alemdar, proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını, yatırımla terminalin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını bildirdi.

        Terminalin üzerinde ortalama 983 bin kilovatt saat (kWh) elektrik üretimi yapacak güneş enerji sistemi kuracaklarını anlatan Alemdar, projeyle yıllık 4 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacağını aktardı.

        Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2053 net sıfır emisyon vizyonu doğrultusunda temiz enerji adımlarını kararlılıkla attıklarını belirterek, "Güneş enerjisi, geleceğin enerjisidir. Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için atılan kritik hamlelerdir. Bu proje ile sadece enerji tasarrufu sağlamakla kalmayıp, karbon emisyonlarımızı da önemli ölçüde azaltacak, çevremizi koruma altına alacağız" ifadelerini kullandı.

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        #sakarya büyükşehir otobüs terminali
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