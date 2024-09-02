Sakarya terminaline GES kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçireceklerini duyurdu.

Başkan Alemdar, proje hazırlıklarının tamamlandığını, kısa süre içerisinde yapımı için ihaleye çıkacaklarını, yatırımla terminalin yıllık elektrik tüketiminin üzerinde üretim yapılacağını bildirdi.

Terminalin üzerinde ortalama 983 bin kilovatt saat (kWh) elektrik üretimi yapacak güneş enerji sistemi kuracaklarını anlatan Alemdar, projeyle yıllık 4 milyon 500 bin lira tasarruf sağlanacağını aktardı.