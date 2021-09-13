Sakarya Üniversitesinde

AA

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve dışından akademisyenler katıldı.

Bu yılki teması "2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Salgın Döneminde Yabancı Dil Olarak Türkçe'nin Uzaktan Öğretimi” olarak belirlenen kongrede bir konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, üniversitenin yüzde 8'lik oranını uluslararası öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

Salgın sürecinde üniversiteye yeni katılan uluslararası öğrencilerin gerek Türkçe öğrenmeleri gerekse diğer tüm ihtiyaç ve gereksinimleri hususunda özel gayret sarf ettiklerini vurgulayan Savaşan, "Bu süreçte uzaktan eğitimi en etkili kullanan üniversitelerden biri olduk. Üniversitenin uluslararasılaşması ve de Türkçe'nin dünyaya yayılan bir dil olması kapsamında bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongrenin Düzenleme Kurulu Başkanı ve SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Okur da emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Etkinliğe davetli olarak katılan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız ile SAÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Şaban Köktürk, "Salgın Döneminde Yurt dışında Türkçe'nin Öğretimi" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Gazi, Hacettepe, İstanbul ve Dokuz Eylül üniversitelerindeki Türkçe öğretim merkezlerinin yöneticileri de "Salgın Döneminde Türkiye'deki Türkçe Öğretim Merkezleri ve Türkçenin Uzaktan Öğretimi" panelinde görüşlerini aktardı.

Kongre, akademisyenlerin Türkçe'nin uzaktan öğretimi konularındaki bildirilerini sunmasıyla tamamlandı.