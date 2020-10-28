Sakarya Valisi Kaldırım ayva ve üzüm topladı, reçel kaynattı

AA

Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Mustafa Kutlu ve Belediye Başkanı Murat Kaya tarafından karşılanan Vali Kaldırım, ilk olarak Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Tesisi gezerek reçel yapılan kazanı karıştıran Kaldırım, Başkan Kaya'dan üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Temasları kapsamında beraberindekilerle Belediye Başkanlığına da giderek başkan Kaya'dan ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alan Vali Kaldırım, daha sonra Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderilen ve "sarı elmas" olarak tabir edilen ayva ile üzüm hasadına katıldı.

Üreticilerle ve tarım işçileriyle sohbet edip yakından ilgilenen Kaldırım, topladığı ayva ve üzümleri kasalara yerleştirdi.

Kaldırım, belediye tarafından inşa edilen "Muhammet Fatih Safitürk Seyir Terası ve Sosyal Tesisleri"nde incelemelerde bulunarak, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.