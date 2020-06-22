Sakarya Valisi Kaldırım, şehit kaymakam Safitürk'ün babasını ziyaret etti - SAKARYA

AA

Vali Kaldırım, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ikamet eden baba Asım ve anne Fatma Safitürk ile şehit kaymakamın yakınlarıyla bir süre sohbet etti.Kaldırım, Asım Safitürk'e hitaben, "Allah rahmet eylesin, o en güzel makama gitti. İnşallah size de bize de şefaatçi olur. Çok kıymetli kardeşimizdi. Türkiye'ye çok büyük hizmetleri olan, görevi başında şehit olan bir kaymakamımızdı." dedi.Şehit babası Safitürk'e Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Çetin Oktay Kaldırım, "Allah gani gani rahmet eylesin. Allah bu şehitlerin huzurunda da inşallah bizi mahcup etmesin, güzel hizmetler nasip eylesin." diye konuştu.Vali Kaldırım daha sonra eşi Berihan Kaldırım ile şehit kaymakamın kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua etti.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ziyarette yer aldı.