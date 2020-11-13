Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları KGYS kameralarında - SAKARYA

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Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'da kara yolunda ilerleyen bir otomobilin viraja hızlı girmesinin ardından kontrolden çıkması ve orta refüjdeki bariyerlere vurarak su kanalına düşme anı yer alıyor.

Kentteki bir diğer kazada ise trafik ışıklarının bulunmadığı yol ayrımına tali yoldan hız kesmeden giren otomobilin çarptığı aracın kontrolden çıkarak refüjdeki işaret levhalarına çarparak durması görülüyor.

Kocelide'ki kazada da kontrollü kavşakta dönmek isteyen otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışma anı kameralara yansıyor. Araçlardan biri orta refüje çıktıktan sonra durabiliyor.

Bir diğer kazada ise yolda seyreden kamyonetin ıslak zeminin etkisiyle virajda kontrolden çıkmasının ardından çarptığı KGYS kamera direğinin sallanması da kameralarca kaydedildi.Kent merkezindeki kazada da ışıkların bulunmadığı dört yol ayrımına hız kesmeden geçiş yapan iki otomobilin çarpışma anı görüntülere yansıyor.