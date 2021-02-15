Sakarya ve Zonguldak'ta 162 köy yolu ulaşıma açıldı

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, 180 kişilik ekibin 83 iş makinesiyle, yoğun kar yağışına karşı mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sabah saatlerinde, kapalı olan 65 mahalle yolundan 51'inin ulaşıma açıldığı vurgulanan açıklamada, "Olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Kış lastiği olmayan araçlar, trafikte önemli sorunların yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu araçlarla seyahat edilmemesi hususunda hassasiyet beklediğimizi tüm vatandaşlarımıza duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Zonguldak İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise yoğun kar yağışının devam ettiği belirtilerek, kapanan 173 köy yolundan 111'inin ulaşıma açıldığı, 62 yolda çalışmaların devam ettiği kaydedildi.