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        Haberler Gündem Sakarya’da su kanalında cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Sakarya’da su kanalında cansız erkek bedeni bulundu

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen su kanalının içerisinde inşaat işçisi olduğu öğrenilen 61 yaşındaki Ahmet Okur'un cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 00:15 Güncelleme: 13.04.2024 - 00:15
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        Su kanalında cansız erkek bedeni bulundu
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Arabacı Alanı Mahallesi üzerindeki su kanalında meydana geldi.

        İlçe merkezinden geçen kanalda suda bir kişinin hareketsiz şekilde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan cansız bedeni çıkarılan kişinin inşaat işçisi Ahmet Okur olduğu öğrenildi. Okur’un cenazesi otopsi için Korucuk’ta bulunan otopsi merkezine gönderildi.

        Polis ekipleri Okur’un cansız bedeninin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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