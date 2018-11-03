Sakaryaspor - Ankara Demirspor rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Sakaryaspor ile Ankara Demirspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:30. Sakaryaspor 20 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Ankara Demirspor 4 puanda ve 16. sırada. Sakaryaspor, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Ankara Demirspor son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 449. İddaa'da Sakaryaspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ankara Demirspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sakaryaspor son haftadaki Balçova Belediyespor müsabasında 2-1 kazandı.

Ankara Demirspor, İstanbul Güngörenspor karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Sakaryaspor, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Ankara Demirspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet elde etti. Ankara Demirspor, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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