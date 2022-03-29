TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider konumda olan Sakaryaspor, Teknik Direktör Ercümend Coşkundere ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Tecrübeli teknik direktör bu sezon Sakaryaspor'un başında 31 lig maçına çıkarak 3 mağlubiyet, 8 beraberlik ve 20 galibiyet elde edip, 2,19'luk puan ortalaması yakaladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise “Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı anlaşma neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.