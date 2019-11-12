Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından emelilik kararını açıklayan 30 yaşındaki tenisçi, "Birkaç aydır turnuvalara katılamıyorum. Aşil tendonumda tekrarlayan sakatlığım, hayatımın en zor zamanlarını yaşattı ve tenis kariyerimde yeni kararlar almaya zorladı. Ailemle, arkadaşlarımla ve takımımla yaptığım görüşmelerin ardından uzun bir dönemdir düşündüğüm emeklilik kararımı hayata geçirdim." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 8 Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğu bulunan ve son olarak bu yıl Fransa Açık'a katılan Cibulkova, 2017 yılında dünya sıralamasında 4. basamağa kadar yükselmişti.

Tüm grand-slam turnuvalarında en az çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösteren Slovak sporcu, 2014 yılında Avustralya Açık'ta ise finalde elenmişti.