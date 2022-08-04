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Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin yeni yatırımlarla cazibe merkezi olması hedefleniyor

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AA
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

    Gaziantep-Nurdağı karayolu Sakçagözü Mahallesinde bulunan şelale, artan sıcaklarda buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor.

     
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

    AA'nın haberine göre kent genelinden ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yüksekten ve 4 farklı gözden çağlıyor.

     
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

    Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, çok sayıda turist ve fotoğraf tutkununu ağırlayan şelale için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile çalışma yürütüldüğünü söyledi.

     
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

    Pandemi döneminde bu çalışmalara ara verildiğini ifade eden Kavak, "Proje kapsamında bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz.

     
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

    Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanmasını planlıyoruz. Çalışmaların ardından bölgenin çok önemli bir mesire alanı haline geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

     
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak
  • Sakçagözü Şelalesi cazibe merkezi olacak

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