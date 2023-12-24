'Sakin kent'te tablo gibi gün batımı Muğla'nın iki 'sakin kentinden' birisi olan Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'da güneşin batışı gökyüzünde ve deniz yüzeyinde tablo gibi görüntüye sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:08 facebook

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