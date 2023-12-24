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        Haberler Yaşam 'Sakin kent'te tablo gibi gün batımı

        'Sakin kent'te tablo gibi gün batımı

        Muğla'nın iki 'sakin kentinden' birisi olan Gökova Körfezi'nin uç noktasındaki Ula'nın turistik mahallesi Akyaka'da güneşin batışı gökyüzünde ve deniz yüzeyinde tablo gibi görüntüye sahne oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:08
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        'Sakin kent'te tablo gibi gün batımı
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        Yaz aylarında her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akyaka sahili, kış aylarında da gün batımını izlemek için gelen vatandaşları ağırlıyor.

        Dünyaca ünlü Gökova Körfezi Akyaka sahilinden gün batımı gökyüzünün farklı renk tonlarını barındırıyor.

        Her akşam çok sayıda vatandaş seyrine doyum olmayan gün batımını izlemek için sahilde toplanıyor.

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        #Muğla
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