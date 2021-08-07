Yangınlar, Atina banliyölerine ulaşırken sakinler tahliye ediliyor 0:00 / 0:00

Reuters

Atina'nın kuzeyindeki banliyöde devriye gezen polis, Yorgos Papaioannou'ya ve kız arkadaşına bölgeden gitmelerini emredene kadar, yeni inşa edilen evini orman yangınından kurtarmak için bahçe hortumu kullandı, yangını söndürmek için dört saat harcadı.

Yunanistan'ın Doğu Attika kentine bağlı bir kasaba Polydendri bölgesinde olan yeni evlerinde, sadece bir gece geçirdiklerini ve sonra evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Pek çok insan, dönecek bir evlerinin olup olmayacağını bilmeden önce, belirsiz günlerle karşı karşıya kalırken Papaioannou, "Televizyon izliyordum ve karşıdaki dağda yanan ateşi görebiliyordum. Bize ulaşacağını asla hayal edemezdim." diyerek ‘‘Muhtemelen bu gece arabada uyuyacağız.’’ açıklamasında bulundu.

BU SADECE BİZİMLE İLGİLİ DEĞİL

Yunanistan'da Doğu Attika'nın kuzeyinde bir kasaba olan Kapandriti banliyösünün bir sakini ve adının Maria olduğunu söyleyen kadın da bahçesini sularken, "Çok üzgünüz, çok üzgünüz. Bu sadece bizimle ilgili değil, evini, servetini kaybeden binlerce insan var." ifadelerinde bulundu.

Ülkede son 30 yılın en kötü sıcak hava dalgası yaşanırken ülke genelinde yüzlerce yangın çıktı.

En son Atina-Selanik karayolu trafiğe kapatıldı. Cuma günü erken saatlerde Thrakomadedones, Stamata ve Agios Stefanos yerleşim alanlarını tehdit eden geniş bir cephe oluşturdu.

HER ŞEY YANDI

Yangında harap olan bir çömlek atölyesinin çalışanı Wasim Khan, "Yangın, çok fazla yangın. Her şey yandı, evler, fabrikalar, her şey. Herkes gitti, ben de gideceğim. Şimdi ne yapacağız, nereye gideceğiz?"

Polis kapı kapı dolaşarak insanları çok geç olmadan evlerini terk etmeye çağırdı. Yetkililerin insanların konaklaması için sığınaklar sağladığı ve otelleri açtığı bildirildi.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 96 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin yaralandığı 2018 yılında çıkan yangın, ülke tarihinin en ölümcül yangın felaketi olarak biliniyor.

*Reuters: Lefteris Papadimas