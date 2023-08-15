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        Haberler Spor Futbol Sakıp Özberk hayatını kaybetti - Futbol Haberleri

        Sakıp Özberk hayatını kaybetti

        Eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, Hatay'ın Arsuz ilçesinde kalp krizi geçirerek 78 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2023 - 22:35
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        Sakıp Özberk hayatını kaybetti
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        Hatay’ın Arsuz ilçesinde eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk, 78 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor gibi takımlarda futbol oynamıştı. Özberk, futbolculuk kariyerinin ardından; Bursaspor, Adana Demirspor, Gaziantepspor, Samsunspor ve Diyarbakırspor gibi büyük takımlarda görev yapmıştı. Özberk, bugün akşam saatlerinde Arsuz ilçesinde denizde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Özberk’in cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından morga kaldırıldı.

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        TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski futbolcu ve teknik direktör Sakıp Özberk için başsağlığı mesajı yayımladı.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Sakıp Özberk'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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