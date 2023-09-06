'Şakir'le motosiklete biniyor, kahveye gidiyor

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Şakir'in daha önceden arkadaşına ait olduğunu söyleyen Uğur Günay, "Kuş aslında benim bir arkadaşımdaydı. Normalde hayvanları sever ama bu kuşa eziyet çektirdiğini gördüm.

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Ben de rica ettim istedim. O da beni kırmadı. Sonra ben kuşa evde bakmaya başladım. Kuş çok ürkmüş zamanında işkence görmüş galiba, arkadaşım da ona kötü davrandığını, kızdığını söyledi. Zamanla birbirimize alıştık, normalde yemek yemiyor ama ben yemek yerken o da gelip yiyor.