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Erzurum'un saklı kalmış bu mezrası keşfedilmeyi bekliyor

Erzurum'un Uzundere ilçesinde saymakla bitmeyecek doğal güzellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şelalesi, gölleri, uçsuz bucaksız kanyonları, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gizli kalmış yaylaları, şelaleleri görenleri büyülüyor

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İHA
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde bulunan Kardeşler Mezrası, İzlanda'yı aratmıyor. Adeta kartpostallık görüntü oluşturan mezranın manzarası görenleri büyülüyor.
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Yüzlerce tür çiçek ve yabani hayvan çeşitliliğiyle ön plana çıkan mezra oldukça sakin oluşuyla öne çıkıyor.

     
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Yaz aylarında kısa süreliğine mezraya giden vatandaşlar ve hayvan yetiştiriciliği yapanlar bölgedeki evlerinde kalıyor.

     
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Baharın gelmesiyle birlikte yeşile bürünen mezrada insan etkeni bulunmadığı için tertemiz bir ortam bulunuyor. Çöpün, kirli havanın bulunmadığı bu yer keşfedilmek ve ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor.

     
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Ulubağ Mahallesi sakinlerinden Mehmet Önal, bölgenin turizme kazandırılması ve özellikle ulaşım sıkıntısının giderilmesi noktasında destek beklediklerini belirterek, "Bizler bile bu yaylaya gitmek için zorlanıyoruz. 
  • İzlanda'yı aratmıyor... Keşfedilmeyi bekliyor

    Gerçekten görülmesi ve gezilmesi gereken yerler. Avrupa'da bu tarz yerlere gitmek ya da görmek için ciddi masraflar yapıyor. Herkesi bu güzellikleri göremeye davet ediyoruz" dedi.

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