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Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ali Türkan, yaptığı açıklamada, kanyonun, her yıl olduğu gibi bu yıl da bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında olduğunu söyledi.