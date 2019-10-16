SAKM mezunları ödüllendirildi

Sahne Çolpan İlhan'da gerçekleşen 2'nci Sahne Çolpan İlhan SAKM Mezuniyet Oyunları Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Sadri Alışık Kültür Merkezi mezunlarından oluşan Seçici Kurul, 2018 - 2019 eğitim döneminin 12 mezuniyet oyununu izledi.

Sahne Çolpan İlhan ekibi organizasyonluğunda hazırlanan töreni, Sadri Alışık Akademi eğitmenleri Gamze Uçar ve Ziver Armağan Açıl sundu. Gecede Sadri Alışık Akademi'nin şan eğitmenlerinden Nazlı Uğurtaş şarkı söyledi ve kendisine piyanoyla yine şan eğitmeni Berktay Akyıldız eşlik etti.

Jüri Özel Ödülü: Yiğit Ünal ile Dilara Çoğaç

En İyi Ekip Ödülü: 'Üç Kuruşluk Opera'

En İyi Yardımcı Erkek Ödülü: Emre Uzunbabalar (Entrikalı Dolap Komedyası)

En İyi Yardımcı Kadın Ödülü: Simge Tarhan (Tartuffe)

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Çağatay Öncü (Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım)

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Eylül Hancılar (Kadınlar da Savaşı Yitirdi)